新冠肺炎｜巴西變種病毒株110種　其中3種被世衛列為「需要關注」

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-12 16:12

美媒5月11日報道，巴西菲奧克魯斯研究所（Fiocruz）基因組平台最新數據指出，自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，已有110種不同形式的新型冠狀病毒在巴西傳播。

美國有線新聞網絡（CNN）11日報道，目前在基因組平台登記的變種病毒株，已經比4月初增加至少18種，當中不包括上週在里約熱內盧（Rio de Janeiro）發現的P.1.2。

巴西新冠肺炎疫情：圖為5月10日巴西聖保羅的醫療工作人員為一名女子接種新冠肺炎疫苗。（AP）

菲奧克魯斯研究所（Fiocruz）研究員塞拉（Paola Serra）表示，變種病毒株增加是自然趨勢。

賽拉指出，病毒在進入宿主細胞複製過程本就容易自然發生突變，有時使毒性強化，有時弱化，目前在巴西傳播的有源自巴西瑪瑙斯（Manaus）的P.1、英國的B.1.1.7和南非的B.1.35，這3種變種被世界衛生組織（ＷHO）列為「需要關注的變種病毒株」（variant of concern）。

據巴西政府網站資料，截至5月11日，全國累計有15,282,705人確診，425,540人染疫病故，新冠肺炎死亡率達2.8%。