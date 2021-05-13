Ellen DeGeneres宣布明年結束電視清談節目　否認與醜聞有關

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-13 10:57

美國名嘴艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）5月12日宣布2022年將結束她主持的日間電視清談節目，未來播放的第19季將會是節目的最後一季。她表示，是時候做不一樣的事情，並需要休息一下。

艾倫狄珍妮接受《荷里活報道》（The Hollywood Reporter）訪問時指，《艾倫狄珍妮騷》（The Ellen DeGeneres Show）雖然很好和有趣，但不再是具創意的挑戰。

她另外向觀眾表示，節目是她畢生最好的經歷，並感謝粉絲支持，但她的直覺告訴她是時候了，「作為一位喜劇演員，我一直知道時機的重要」。

由華納兄弟（Warner Bros.）發行的《艾倫狄珍妮騷》2003年開始播放，不時邀請頂級明星到節目。但去年夏季爆出醜聞，有指節目的工作環境惡劣，包庇不當行為，三名製作人因此辭職。尼爾森公司的數據顯示，今季節目收視從260萬名觀眾減少至150萬。

艾倫狄珍妮曾就事件道歉，但仍然繼續製作第18季的節目。她向《荷里活報道》表示，雖然有關指控使她感到傷心，不過沒有影響她離開節目的決定，並指如果有影響的話，她就不會再繼續製作新一季。

她透露，未來計劃暫時未確定，但對參演電影持開放態度，並想參與更加環境保育的工作。