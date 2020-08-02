Ellen DeGeneres被爆偽善前員工鬧爆《回到未來》女角「補一刀」

美國名主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）被指「假親切真冷漠」、節目工作環境超惡劣的風波愈演愈烈，她雖然發表道歉聲明，卻被資深男星布拉德加雷特（Brad Garrett）反嗆她才是問題的本源，還指荷里活都知道艾倫待人很差，連《回到未來》女主角莉雅湯遜（Lea Thompson）都回覆：「這是真的。」

艾倫狄珍妮絲在娛樂圈順風順水了快20年，今年運勢突然急轉直下，由於新冠肺炎重擊美國，她把節目改拉回家中錄製，乾脆裁掉一堆工作人員，逼得長年受氣的人員們一一跳出來揭露在做節目時常被歧視、漠視的惡劣處境，引發軒然大波，激出更多曾被她冷臉虧待的人們，大家連番炮轟，艾倫的好形象毀於一旦，不少網友三不五時唱衰她節目做不下去，她的心情大受打擊，認為自己被公眾霸凌。

在道歉聲明中，Ellen DeGeneres表示她從節目第一天、第一次找大家開會，就保證這節目會是一個快樂的環境，沒有人會對別人大小聲，大家都會得到尊重。很明顯的，情況已經改變了，她很失望現在不是這樣，所以她感到抱歉，所有認識她的人都知道這情況違反她的信仰，也違背她對節目的期望。可惜由於節目快速成長，她無法再事事作主，仰賴部分人員幫她代勞，他們知道她會希望怎麼做，然而有些人顯然沒做到，但情況會有改變，她會保證未來不會再有這種事。

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如此表態，實在也看不太到艾倫扛起全責，她反而講明要外界這種對她的誤解造成的抨擊「應該停止了」。無怪乎在她的聲明發布後，許多人罵她根本無誠心，節目的應變措施也只是要換掉製作人，她的當家地位不動如山。曾經上過幾次她節目的Brad Garrett忍不住批評：「這問題是從最高層造成的，她知道她曾經不只一次惡劣對待過他人。」

連藝人同業都看不下去艾倫的行為，「回到未來」女主角莉雅湯遜在社群網站上轉發布拉德加雷特的留言，加碼寫道：「這是真的。」一場罵戰恐怕即將爆發，顯然艾倫要從風暴中全身而退，可能不會太容易。

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