新冠肺炎｜重啟經濟帶來通脹　「新冠通脹」或持續至明年

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-13 19:30

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在全球持續，隨着各地廣泛接種疫苗，部份國家及地區開始重啟經濟。但通脹也隨著經濟復蘇出現，遠至美國還是大家居住的香港，都出現不同程度的通脹，且可能持續至2022年。

圖為2020年7月，美國新澤新州北布倫斯威克鎮一間沃爾瑪。（Reuters）

政府統計處公布，香港3月份通脹按年增0.5%，較1月及2月平均增加的1.1%為低。但若剔除政府一次性紓困措施，綜合消費物價指數在3月份按年變動率（基本通脹率）為0.2%，高於1月及2月合計的平均負0.3%，主要是由於外出用膳費用和豬肉價格上升所致。

隨着疫情放緩，經濟開始復蘇，民眾消費增加推動通脹。這不只是在香港發生，在美國亦相同。美國4月消費物價指數按月上升0.8%，高於市場預期的0.2%，創近12年最大升幅。

數據反映經濟重啟後需求急升但供應未能配合，這與供應鏈未完全恢復，導致產能不足有直接關係。儘管過去數據指出，疫情後出現的通脹一般只屬短期且升幅有限，但在影響全球的新冠疫情下，情況可能有所不同。外界認為通脹情況會持續一段時間，甚至到2022年。

圖為2020年7月，香港深水埗街市。豬肉價格在疫情後上漲，通動通脹。（Reuters）

全球疫情有輕微及嚴重的分別，今天香港及美國正逐步放寬防疫限制，但一些國家如印度、南美仍陷於疫情高峰，影響全球的產業鏈供應，造成供求不平衡。

另一方面是政府的刺激經濟方案及援助措施。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員加尼翁（Joseph Gagnon）指出，美國在2020年12月撥出了9000億的援助計劃，新總統拜登（Joe Biden）在4月更提出1.9萬億的經濟刺激方案。這可以說是自二戰以來政府投入市場的最大筆資金，若方案得以通過，會造成長期的通脹。

至於香港的情況亦相同，港府去年因應疫情推出多項紓困措施，隨著香港經濟復蘇，政府便會取消補助，屆時亦會推高通脹。