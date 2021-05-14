美國擬北京冬奧舉行前對華採取行動　外交部回應

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-14 09:01

在中美兩國關係緊張之際，美國務院國際宗教自由辦公室官員稱考慮北京冬奧會前對華行動，中國外交部發言人華春瑩5月13日回應。

中國外交部網站5月13日資料顯示，法新社記者提問華春瑩，美方5月12日稱北京將利用冬奧平台「掩飾其虐待行徑」。美國務院國際宗教自由辦公室高層官員也説，美方仍在考慮2022年2月北京冬奧會開幕前的一些行動，稱「我們不能對北京可憎的人權記錄視而不見」。

華春瑩回應稱，事實上美國在人權方面的所作所為，包括歷史記錄和現在所做的非常可恥，美國沒有任何資格在人權問題上對中國妄加指責。她說，真的希望大家一起做一面世界上最大的鏡子送給他們，讓美國好好照一照。

她稱，在人權問題上，無論從歷史的角度看，還是從現實的角度看，美國政客沒有任何資格和資本對中國説三道四，發表沒有事實依據的指責。她說如美國的少數族裔人士來到中國，去新疆地區看一看，她相信他們會很羨慕在這個時代做一名中國人。

華春瑩回應稱，美國糾集少數幾個國家濫用聯合國資源和平台抹黑攻擊中國、服務自身政治私利，完全是對聯合國的褻瀆。

她指出，美國、英國、德國等幾個西方國家根本代表不了聯合國，更代表不了國際社會。美方口口聲聲關心穆斯林人權，但人們都知道，世界上殺害穆斯林最多的國家恰恰正是美國。