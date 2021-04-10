白宮改口澄清　拜登拒絕抵制北京冬奧會的緣由

撰文： 黄治金 最後更新日期： 2021-04-10 21:00

本周，拜登（Joe Biden）政府就是否「聯合抵制北京冬奧會」的表態前後不一，引發了日本、英國、韓國等國出面表態，同美方立場劃清界限。經過一番改口和調整後，拜登政府明確表示，美方並沒有和盟友討論抵制北京冬奧會。那麼，拜登政府為何表態混亂，背後體現了什麼樣的地緣政治現實和決策顧慮？

首先要澄清一點，拜登政府尚未發表過抵制北京冬奧會的言論。有關抵制的聲音大多來自西方人權機構、立法機構和民間，尤其是西方反華議員。他們大多藉新疆議題營造抵制北京冬奧會的輿論氛圍。目前還沒有哪個國家先站出來旗幟鮮明地表態抵制北京冬奧會。

但是，在是否聯合抵制北京冬奧會方面，美國國務院表態前有後差別，最後又不得不做出澄清。白宮也站出來緊急滅火。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）4月6日回答記者有關北京冬奧會的提問時提到，抵制北京冬奧會在議事日程之內，也是需要和盟友討論的事宜。但在4月7日，普萊斯在記者會上又則表示，美方尚未和盟友及夥伴討論抵制北京冬奧會。與此同時，普萊斯還通過郵件和Twitter等工具，向外界澄清美國立場，強調美國和盟友保持協調，但並不是討論抵制北京冬奧會具體事宜。

普萊斯澄清的同一天，美國白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）明確表示，美方對2022年奧運會的立場並未改變，美方也從未和盟友及夥伴國討論任何有關抵制奧運會的事宜，目前也沒有這種討論。美國奧委會也在4月7日明確表態，反對抵制北京冬奧會。

截至目前，白宮和國務院協調口徑，保持統一，將立場調整為「和盟友協調就中國新疆人權等問題表達一致關切」。

對於拜登政府這番混亂表態和改口，4月7日，中國外交部發言人趙立堅回答記者提問時強調，美方的表態沒有抵制北京冬奧會的想法。至於所謂的聯手抵制北京冬奧會的説法，趙立堅強調，將體育運動政治化有違奧林匹克憲章精神，損害的是各國運動員的利益和國際奧林匹克事業，包括美國奧委會在內的國際社會不會接受。

分析拜登政府會拒絕抵制北京冬奧會背後的原因，主要有以下幾點。

首先，國際奧委會和中國奧委會、美國奧委會及日本奧委會明確反對將奧運會政治化。尤其在新冠肺炎疫情尚未得到有效控制的情況下，國際社會都希望辦好東京夏季奧運會和北京冬奧會，給國際舞台增加一些「正能量」。如果要抵制，美國就要權衡其中利弊。美國運動員可能無法參賽，美國企業也可能無法提供贊助。這樣美國的損失很大。

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其次，盟友反對抵制北京冬奧會。在人權價值觀等問題上，盟友面子上和口頭上可以配合美國，但真正涉及到己方利益時，尤其是自己國家榮譽和運動員利益時，反而不會附和美國立場。這一點從美國國務院發言人「口誤」後日韓政府迅速出面澄清就可以看出。英國首相約翰遜（Boris Johnson）甚至進一步表態稱，不會因為新疆人權問題抵制北京冬奧會。

在盟友反對抵制北京冬奧會的背景下，美國勢單力薄，無法獨自承受因抵制而引發的中美關係惡化。

2021年4月8日，美國總統拜登在白宮公佈防止槍支暴力的舉措。槍控是拜登主政的優先內政議題之一。（AP）

再者，抵制理由不充分，所謂的新疆「種族屠殺」指控根本站不住腳。美國如果要帶頭抵制北京冬奧會，就要有明確充分的緣由。「種族屠殺」的認定是右翼執政時做出的草率決策，缺乏足夠證據支撐，美國自己心知肚明。雖然國務院的人權報告仍將新疆的情況形容為「種族屠殺」，但這大概是美國國務卿布林肯（Antony Blinken）出於展現對華強硬、迎合國會的謹慎需求，因而不得不延續這一定位。

最後是北京的反抵制工作也有成效，突破口就是持續有節奏、有針對性地揭穿西方有關新疆的各種謊言和假新聞。中國外交部發言人近來多次通過視頻文字等方式回擊西方有關新疆的不實指控。

4月7日，中國國家主席習近平和德國總理默克爾通話時明確提到，「中德應該以2022年中德建交50周年和北京冬奧會為契機，增進兩國科技、教育、文化和體育等領域交流」。中國外長王毅近來的外交重點之一就是向亞歐國家外交同僚發出邀請，參加北京冬奧會。預計接下來一段時期，中國將在推進國內外疫苗接種的同時，積極開展「冬奧會外交」，緩衝西方近一年多來針對中國的質疑和指控。