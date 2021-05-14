新加坡旅遊氣泡倒數12天｜新增確診個案34個　機場群組增至46人

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-14 09:17

在新加坡與香港的旅遊氣泡（或稱「旅遊泡泡」）5月26日開始之際，樟宜機場群組成為當地最大感染群組，新增19個確診個案，令累計個案增至46個。

當局13日公布，出現34個新增確診個案，當中24個是社區個案——其中10個在初步檢測中證實是B1617變種病毒。B1617是首度在印度發現的變種病毒。

社區個案由前一週的48個，增至上周的71個。無源頭個案由前一週的7個，增至上週的15個。

新加坡累計有61,453個案，當中包括11個感染群組。有23人在13日出院，令累計康復出院人數增至61,014人。

當地累計死亡個案31個，當中15人是確診感染、但並非死於新冠肺炎。

圖為路透社資料圖片，一名接待員在「會聚@樟宜」的大堂工作。會聚@樟宜是一個位於新加坡樟宜機場附近、有酒店客房及會議場所的設施。（Reuters）

新加坡樟宜機場集團12日發布新聞稿表示，在機場出現確診案例後，所有第一、第三客運大樓及星耀樟宜（Jewel Changi Airport）商場員工都須強制接受檢測。

集團稱，13日起所有客運大樓暫停對一般民眾開放，27日才會重新開放。星耀樟宜也將暫時關閉14天。而第二客運大樓，自5月1日起已關閉。

樟宜機場在這段期間航班起降如常，旅客可在機場上下車，但只有持機票的旅客，以及從事必要服務的機場員工可進出客運大樓。另外，一些必要服務及餐飲店將持續營業。