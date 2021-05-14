拜登：輸油管遭黑客攻擊與俄政府無關　拒絕透露公司是否支付贖金

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-05-14 12:42

美國大型成品油管道運營商科洛尼爾管道運輸公司（Colonial Pipeline）5月13日發表聲明，受網絡攻擊而被迫關閉的燃油運輸管道當日全線恢復運營。美國總統拜登（Joe Biden）未有透露公司是否有繳付贖金。

拜登表示，美國科洛尼爾管道運輸公司遭黑客攻擊事件與俄羅斯政府無關，但他期待與俄總統普京會晤時提及網絡犯罪問題。

拜登當日於白宮表示，美方不認為俄羅斯政府與科洛尼爾管道運輸公司遭黑客攻擊事件有關，但美方有充分理由相信，實施網絡攻擊的人居住在俄羅斯。

拜登說，負責任的國家必須對勒索軟件犯罪網絡採取行動，美方一直與俄方就此事展開溝通。美方試圖建立相關的國際標準，他期望與普京會晤時討論此事。

美國彭博社引述消息人士報道，科洛尼爾7日遭受網絡襲擊數個小時後，向黑客支付了近500萬美元的贖金。被問到科洛尼爾輸油管道公司是否向黑客組織「黑暗面」（DarkSide）贖金，拜登拒絕評論。記者問道：「你是否得到簡報，得知油管公司已經向黑客交付贖金的事實呢？」拜登回答說：「我對此不予置評。謝謝你。」

科洛尼爾管道運輸公司運營的管道是美國最主要的成品油管道之一，每天從墨西哥灣地區將超過1億加侖（約合3.8億升）的成品油運送至美國東海岸。7日，網絡黑客通過加密手段鎖住科洛尼爾管道運輸公司計算機系統並盜取機密文件，試圖以解鎖為條件來勒索贖金。公司一度被迫關閉整個能源供應網絡，美國東部和東南部地區多地出現燃油供應緊張狀況，一些地區食品供應鏈也受到影響。