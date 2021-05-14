金正恩「皇妹」金與正掌舵　朝鮮新設特殊機構

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-05-14 16:34

朝鮮外務省最近成立新機構，或為準備與美國恢復對話。它朝鮮最高領導人金正恩胞妹、朝鮮勞動黨中央副部長金與正領導。此舉或被視為朝鮮準備與美國談判之際，對國的意圖進行更積極的分析。

媒體Daily NK在5月14日援引朝鮮消息人士指出，朝鮮成立的新機構隸屬外務省，正式名稱未定。它主要工作是監察美國媒體及輿論，並因應它們制訂對美政策。Daily NK部分職員是身在韓國脫北者。

機構由約60名人員組成。為讓員工緊貼美國新聞發布的循環，部分人在下午5時上班，後在凌晨1至2時下班。

報道稱，新機構並非由與美國溝通經驗豐富的朝鮮第一副外相崔善姬領導，而是把對美戰略主導權交給金與正。她將負責包括韓國和美國在內的對外政策。消息人士稱，所有涉及策略及外國政府的事都向她匯報。

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消息人士稱，朝鮮之前預測拜登政府對朝與美國前總統奧巴馬（Barack Obama）的「戰略忍耐」政策不會偏離太多。消息人士亦說，平壤或視拜登不回歸奧巴馬或特朗普政策為一個正面的訊號。

文中指出，朝鮮在外務省內新設機構，或為嘗試在美朝談判完全將韓國排除在外。簡而言之，朝鮮或可能選擇自行去探測美國的意圖。

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