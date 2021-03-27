朝鮮導彈連發　金與正「危機3月」警告成現實｜專家有話說

撰文： 許嘉蕾 最後更新日期： 2021-03-27 17:30

朝鮮於3月21日和25日接連試射導彈的行動無疑讓「戰爭的3月」逐漸變為現實，朝中領導人此前互致口信並未讓朝美緊張局勢「降温」。拜登（Joe Biden）政府改變口風，在3月25日就朝鮮試射導彈一事強硬表態稱，將採取不同以往的策略。拜登政府將如何應對朝鮮？

繼3月21日發射巡航導彈後，朝鮮又在3月25日發射了2枚據推測射程可達450公里的短程彈道導彈，朝鮮勞動黨中央委員會副部長金與正3月16日講話中預告的「戰爭的3月」和「危機的3月」正逐漸變為現實。

金與正當時預告稱，進入任期末尾的現任韓國政府前景將充滿痛苦和不安。針對美國，金與正則警告稱，「如果未來4年想睡安穩覺，那麼最好不要從一開始製造無聊的事端」。

因此，朝鮮此次發射短程彈道導彈正是履行金與正3月16日講話中預告的內容。

3月22日，朝鮮新任駐華大使李龍男和中國共產黨對外聯絡部（簡稱中聯部）部長宋濤舉行會晤，交換了朝鮮最高領導人金正恩和中國國家主席習近平的口信。金正恩有可能在口信中表示，希望中方能在美國就朝鮮發射彈道導彈進行制裁時予以阻止。

曾有預測指出，朝中互致口信或許會讓朝鮮暫時克制發射彈道導彈的行為。但能夠看出，此次發射導彈讓金正恩確認，中國對朝影響力有限。

美國務卿布林肯（Antony Blinken）3月17日發表講話，譴責朝鮮「威權主義政權對該國民眾持續不斷地進行廣泛的虐待」，再加上美國加強對朝鮮人權問題的攻擊，朝鮮判定和美國的對話實際上不可能實現。因此至少到4月15日朝鮮前最高領導人金日成誕辰紀念日之前，朝鮮會維持武力示威狀態，並討論今後的應對方向。

美國前總統特朗普（Donald Trump）雖然清楚朝鮮發射短程彈道導彈違反聯合國安理會制裁決議，但他仍選擇無視這一點，並管控朝鮮防止其採取更嚴重的「武力挑釁」。

若拜登（Joe Biden）政府對朝鮮此次發射（韓國也擁有的）短程彈道導彈採取新的制裁措施，朝鮮便能再次確認美國的「敵對朝鮮政策」和「雙重標準」，預計朝鮮今後會通過發射潛射彈道導彈（SLBM）或新型武器等方式繼續同美國保持「強對強」對峙局面。

以朝鮮此次發射彈道導彈為契機，拜登政府將選擇是回到奧巴馬（Barack Obama）政府時代的美朝關係，還是摸索新的「善對善」關係。

在2021年1月召開的勞動黨大會上，金正恩明確表示將在未來5年裏開發並持有戰術核武器、水下及陸地固體發動機推進洲際彈道導彈、超音速武器、核潛艇、水下發射戰略武器、軍事偵查衞星、高性能無人偵察機等。

為了讓朝鮮「回心轉意」，韓美兩國應放棄繼續無視朝鮮發射短程彈道導彈的政策，同時推進包括朝鮮、韓國、美國、中國在內的朝核四方會談，迫使朝鮮重返談判桌。

讓朝鮮放棄在其國家安保中居核心地位的核武器，和説服以色列、印度、巴基斯坦棄核一樣，幾乎不可能實現。但拜登政府的核心外交精英們若繼續批評朝鮮最為敏感的體制、人權問題，就不可能同朝方對話。現實情況是，即便國際社會對朝加重壓力，也很難期待朝鮮顯著改善人權現狀，因此拜登政府有必要對解決朝鮮人權問題採取中長期、循序漸進的實用主義策略。

若拜登政府不對朝核問題採取更具現實性、實用性策略，必然會走上奧巴馬的老路，重演美國對朝政策的失敗結局。