天問一號成功着陸火星　外媒：中國重要里程碑　突顯步伐快速

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-15 20:18

5月15日7時18分，中國天問一號探測器成功着陸火星。英國廣播公司（BBC）評論稱，鑑於任務的難度，這是一項非凡的成就，也有美國傳媒指出，這是中國航天局的重要里程碑，突顯追趕其他國家的步伐快速。

BBC：非凡的成就

英國廣播公司（BBC）5月15日文章稱，這是中國第一次成功的火星着陸任務，也讓中國成為繼美國後，第二個成功派出探測器登陸火星的國家，鑑於任務的難度，成功着陸是一項非凡的成就。

衛報：超越地球範圍的科技展示

《衛報》評論道，天問一號的成功，使中國成為首個在其首次火星任務中執行火星環繞、着陸和巡視探測的國家，這一成就是美國和俄羅斯這兩個已成功發射探測器到達過火星的國家無法比擬的。

文章指，「祝融」號火星車以中國神話中的火神命名，它的着陸比美國最新的火星車「毅力」號晚了三個月，這是中美這兩個超級大國之間超越地球範圍的科技實力展示。在追趕美國和俄羅斯的太空競賽中，中國已走很長一段路，美國和俄羅斯的太空員在宇宙探索方面已有幾十年的經驗。

天問一號着陸火星表面模擬圖。（中新社）

紐時：確立主要競爭者地位

《紐約時報》文章指，「祝融」號火星車2月抵達火星並繞其軌道運行，當時就已證實了中國航天局在探索太陽系的頂級機構中的地位，現在它已經完成着陸及成功部署。中國已經確立自己作為一個主要競爭者的地位，一些專家認為，這是一個空間競爭的新時代。

獨立分析師、太空探索新書《天空的爭奪》（Scramble for the Skies）的合著者高斯瓦米（Narrata Goswami）表示，「中國探測器成功的登陸火星，向世界表明了另一個國家也擁有先進的星際空間能力。」

ABC：重要里程碑

美國廣播公司（ABC）文章評論稱， 這是中國航天局的一個重要里程碑，在短短幾十年中發展迅速。

2021年3月，天問一號在距離火星約220萬公里處，獲取首幅火星圖像。（中國探月工程）

科學美國人：突顯追趕步伐快速

《科學美國人》（Scientific American）評論稱，其他國家也嘗試在火星降落探測器，中國的成功突顯了它追趕的步伐快速。

國家報：太空競賽中取得新成功

西班牙《國家報》表示，中國的太空計劃已立下一個新的里程碑。在與美國競爭之際，中國在步伐急速的太空探索競賽中取得新的成功。