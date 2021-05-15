加沙以巴衝突︱以色列炸毀美聯社與半島電視台辦公室所在大樓

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-05-15 22:08

以巴衝突持續升級，路透社5月15日報道，以色列軍隊空襲炸毀加沙（Gaza）一棟大樓，這棟大樓是數家國際媒體的辦公室所在地，包括美聯社、半島電視台。報道指，樓宇內的人員之前已經撤走。

以軍空襲前先發警告

大樓共有12層，除了傳媒辦公室外，也有數間寓所及其他辦公室。《以色列時報》報道，以色列軍方在空襲前向這棟大樓的民眾發出警告，要求他們撤離。

以色列軍方目前未有回應。

⭕ LIVE footage of the moment an Israeli air raid bombed the offices of Al Jazeera and The Associated Press in Gaza City ⬇️



🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/RBO1ZiDAl0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021

半島電視台引述旗下記者Safwat al-Kahlout指，「我在這裏工作11年了，我在這棟大樓報道了很多事件...... 到了現在，一切就在兩秒內消失了。」

巴勒斯坦增至139死

以色列軍方5月15日則在Twitter發表多條推文，揚言將對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯進行報復，其中一條推文寫道，「哈馬斯和伊斯蘭聖戰組織繼續從加沙向以色列平民發射火箭彈。我們將繼續捍衞以色列。」

路透社報道，自5月10日以來，衝突造成加沙有至少139人死亡，包括39名兒童。

5月14日，阿姆爾抵達以色列。（Twitter@usembassyjlm）

5月14日晚上，美國駐以色列使館發表推文稱，負責以巴事務的美國副助理國務卿阿姆爾（Hady Amr）已抵達以色列特拉維夫，其此行旨在承認以色列「自衛權」的同時，努力促成巴以實現可持續的平靜，以色列人和巴勒斯坦人應享有平等的自由、安全、尊嚴和繁榮。

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