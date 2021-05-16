以巴衝突 | 王毅呼籲雙方停火　重申以「兩國方案」解決根本問題

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-16 02:00

以巴衝突持續升溫，多國都積極斡旋。中國外長王毅5月15日與巴基斯坦外長庫雷希（Shah Qureshi）通話時，就以巴局勢闡明北京立場。

王毅表示，近日巴以衝突不斷升級，造成大量人員傷亡。中方有三點看法：

第一，局勢惡化的根源是巴勒斯坦問題長期未能得到公正解決。特別是近年來中東和平進程偏離原有軌道，聯合國安理會決議沒有得到執行，尤其是巴勒斯坦獨立建國權利受到持續侵害，巴勒斯坦人民的困境進一步加深，導致巴以對立激化，衝突反覆上演。事實證明，巴勒斯坦問題一天得不到公正解決，巴以雙方和中東地區就無法實現真正的和平。

第二，當務之急是停火止暴，聯合國安理會有責任推動局勢儘快降温。中方作為安理會輪值主席，已推動安理會兩次就巴以衝突舉行緊急磋商，並起草安理會主席新聞談話，引導安理會採取行動。但令人遺憾的是，安理會至今未能達成一致，美國採取的立場站在了國際正義的對立面。中方呼籲所有安理會成員國都要承擔起應盡責任，切實為維護地區和平與安全作出努力。

第三，解決巴勒斯坦問題根本出路在於落實「兩國方案」。中方16日將在安理會主持召開有關巴以衝突的公開辯論會，期待各方能就此發出一致聲音。中方認為，安理會應對「兩國方案」進行再確認，敦促巴以雙方儘快在「兩國方案」基礎上重啓和談。

以巴衝突：以軍連續多天空襲加沙地區，引起國際社會關注。圖為2021年5月15日，非洲國家突尼斯（Tunisia）有大批民眾舉行集會，聲援加沙地區的巴勒斯坦人。（AP）

庫雷希表示，巴方贊同中方關於當前巴以衝突的立場，支持「兩國方案」，支持巴勒斯坦人民正義事業，主張推動巴以雙方通過對話談判解決問題。巴方支持中方在安理會內主持公道，並表示願意同中方加強溝通協調，找到推動停火止暴、促進局勢降温的辦法。

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