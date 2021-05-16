以巴衝突︱拜登分別與以巴領袖通話　內塔尼亞胡：避免傷及無辜

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-16 01:27

以色列和巴勒斯坦在加沙地帶（Gaza Strip）的衝突持續，美國總統拜登（Joe Biden）5月15日分別與以巴領袖通話。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍在發動攻勢時會盡量避免傷及無辜。

以色列總理辦公室的聲明指，內塔尼亞胡感謝美國支持以色列自衛的權利，他向拜登提到，以軍空襲加沙一棟美聯社與半島電視台辦公室所在大樓和其他建築物時，已經事先要求室內的無辜人士撤離。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）同日表示接獲拜登的重要來電，是拜登1月上任後兩人首次對話。阿巴斯的發言人並沒有透露這次通話內容，拜登在14日已經派遣特使到當地斡旋。而埃及和沙特阿拉伯外長亦呼籲以巴雙方即時停火。

另外美聯社報道，伊朗國營電視台指，伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城軍（Quds Force）指揮官加尼（Esmail Ghaani）與巴勒斯坦哈馬斯（Hamas）組織領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）通話。加尼大讚哈馬斯就以色列問題提供獨特而成功的回應，而哈馬斯則感謝伊朗提供武器和支援。

↓以巴局勢升級，點擊圖輯了解更多↓