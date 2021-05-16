以巴衝突 | 哈馬斯宣布停火兩小時　以色列揚言繼續進攻加沙

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-16 05:31

以巴衝突未有減弱迹象，以軍5月15日空襲加沙地帶（Gaza Strip）多個目標，包括一棟美聯社（AP）及卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）等傳媒所在的建築物，以及一名哈馬斯（Hamas）組織高層的住所。

以色列軍方15日表示，空軍襲擊哈馬斯政治局委員哈亞（Khalil al-Hayya）位於加沙的住所，形容該處充當恐怖分子的基礎設施。

哈馬斯曾多次向以色列發射火箭報復，俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報道，該組織旗下武裝組織加薩姆旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades）宣布，在當地時間15日晚上10至12時停止向以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）方向開火。

對於以巴衝突持續，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表電視講話，稱責任不在以色列，而是襲擊該國的組織。他表示以軍的行動仍在進行，揚言有需要就會持續下去。

他亦批評哈馬斯躲在平民背後，並故意導致對方遇襲。內塔尼亞胡強調以色列會盡一切所能避免波及無辜，並直接針對恐怖份子。

以巴衝突多日，導致傷亡慘重。以色列指，加沙地帶武裝人員向以色列方向發射約2,000枚火箭，造成7名以色列平民和1名軍人喪生。巴勒斯坦衞生部則指，以軍的空襲造成126名巴勒斯坦人死亡，950多人受傷。

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