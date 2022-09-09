英女王逝世｜查理斯登基　英國推新王肖像銀紙

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，享年96歲，亦為她長達七十載的在位劃上句號。她的離世令將為當地帶來不少變化，很多以她為象徵的東西都會被取代，當中印有她頭像的貨幣亦受影響。英媒引述專家稱，女王逝世後，印有接替的查理斯三世（King Charles III）相貌的新銀紙將即時投入生產，包括面值10英鎊的紙幣和1英鎊硬幣。



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英女王是英國貨幣的頭像和代表，但在她逝世後，所有貨幣會跟着轉變。《每日星報》曾報道，查理斯三世仍是王儲時，已讓人畫下肖像，屆時將用於新銀紙、郵票和郵筒上。

經營英國網上零售公司Coin Hunter的貨幣專家，貝拉米（Colin Bellamy）表示，按照傳統，查理斯的頭像會印成面向左邊，與現時面向右邊的英女王相反。而硬幣正面，要麼使用近期在皇家造幣廠完成製作的肖像，要麼會再製作新肖像。

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貝拉米指出，新貨幣可能發生在哀悼期或加冕典禮後任何期間發行，稱「只有王室和皇家造幣廠才得知製作新貨幣發行的時間表，但我們可以說，經過一段時間後，所有新發行的都會是印有新國王肖像的貨幣。」

貝拉米表示，印有英女王肖像的硬幣會與印有新國王肖像的貨幣同時流通數十年，但造幣的任何重大變化都可能對此造成影響，例如在1997年在更變面值50便士的硬幣，縮小尺寸後，所有舊的50便士就不再流通。

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