英女王逝世｜小公主勇敢追愛記　鐵了心「嫁給愛情」打動老爸

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月9日去世，生前她是世上最年長的君主。她與已故丈夫菲臘親王（Prince Philip）結婚73年，時間是英國史上所有君主之中最長。她與菲臘親王經過一些波折才成眷屬。



伊利沙伯和菲臘其實是疏堂表兄妹，但他們的家庭條件和地位懸殊：伊利沙伯是英王喬治六世（George VI）的女兒，自小錦衣玉食；菲臘只是一個無權又無實的「窮親戚」。菲臘雖然是希臘及丹麥王子，但因希臘1922年在希土戰爭中戰敗，他那身為國王的伯父康斯坦丁一世退位，菲臘父親被控叛國罪，希臘年僅2歲時便與家人流亡海外。他的家庭後來發生巨變，母親患上精神病被迫到瑞士就醫，父親則拋家棄子，與情婦在法國生活。

菲臘親王生前不僅是女王的畢生摰愛，更是她背後的支柱，以及她的開心果。圖為2014年4月11日，英女王伊利沙伯二世和菲臘親王告別到訪的愛爾蘭總統。（Getty Images）

邂逅在婚禮

他們在1934年首次見面時，伊利沙伯8歲、菲臘13歲。他們都出席希臘與丹麥的瑪麗娜郡主（Princess Marina of Greece and Denmark）與英國的根德公爵的婚禮。郡主是菲臘的堂姊。

一見鍾情 火速發展

伊利沙伯與家人於1939年7月參觀位於達特茅斯（Dartmouth）的英國皇家海軍學院（Britannia Royal Naval College）。在此就讀的菲臘擔任他們的嚮導。伊利沙伯當時對菲臘一見鍾情，她寫信給他，又將他的照片放在床邊。她1943年更邀請他到溫莎堡（Windsor Castle）慶祝聖誕。

兩人的愛情故事並非一帆風順。喬治六世並不待見對菲臘，因他財政不夠獨立，又有點稜角，偶爾還有點無禮。王室的朝臣也不太歡迎菲臘。

菲臘最後還是得到喬治六世的允許，在蘇格蘭（Scotland）用自己設計的戒指向伊利沙伯求婚，兩人1947年結婚。他為了迎娶愛人，宣布放棄希臘王室與丹麥王室的名銜、使用母親的家族姓氏蒙巴頓（Mountbatten），成為英國公民。伊利沙伯於1952年繼位成為女王，菲臘自此變成王夫。

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愛與磨合譜佳話

他們的有影皆雙、鶼鰈情深，並非一蹴而就。菲臘親王為愛做出不少犧牲，除了上文提及的，還有他與入籍英國，他的軍中發展也因結婚正式畫上句號。菲臘親王為適應王夫身份與王室成員生活花了不少力氣同時，他不時失言與傳出緋聞也令王室備感頭痛。

這些都成為過去，如今遺留在「時間的濾網」內的，是相濡以沫，以及細水長流的愛。根據身體語言專家科布（Blanca Cobb）分析，從兩人的身體語言可看到出兩人是真愛，而且歷久彌新。

她說，如果人們將目光放在王室禮節之外，會清楚看到菲臘親王對妻子的愛與愛慕。他盡其所能靠近妻子。當他靠向妻子時，他的身體語言顯示他完全專注於她。即使他們以觀眾身份出席正式的典禮，他也是看着她。親王在靠向女王時，他不避諱地展露真誠的微笑、展示他的喜悅，令外界更能感受到這位「愛妻號」重視另一半的程度。

2007年9月1日，菲臘親王與英女王出席一年一度的蘇格蘭布雷馬皇家高地運動會。（Jeff J. Mitchell／Getty Images）

身體語言顯深情

身體語言專家伍德（Patti Wood）稱，女王經常嘗試令自己看起來獨立自主。她會因出於必要而靠着丈夫，而不是因對丈夫的感情而這樣做。惟這並非在暗示她從來不與丈夫表現親暱，她只是等到其他人沒在看時才這樣做。

隨着兩人年歲增長，女王變得更依賴丈夫。伍德解釋，在女王更年長時，她與丈夫牽手是為了讓他扶着自己，而不是出於感情；而在這時，親王的臂彎已為妻子「就位」。科布稱，菲臘親王與女王牽手時經常看着她，確定她沒問題。他完全配合到她的需要。