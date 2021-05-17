以巴衝突踏入第6天逾200死　以軍空襲夷平加沙3棟建築物

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-17 11:57

以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）爆發的持續衝突在5月16日進入第6天，迄今200多人喪生。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）回應以軍炸毀美聯社（AP）所在大樓時稱，由於大樓內有哈馬斯情報機構，以軍此舉合法。

衝突至今超過200人死亡

以色列指，自10日爆發衝突以來，10人在來自加沙（Gaza）、針對以色列的火箭襲擊中逝世，當中包括2名兒童。巴勒斯坦衞生部指，加沙有包括58名兒童及34名婦女在內197人死亡，1,235人受傷。

內塔尼亞胡：攻擊傳媒所在大樓完全合法

以色列15日空襲內有美聯社（AP）與半島電視台（Al Jazeera）辦公室的大樓。內塔尼亞胡16日回應稱：「巴勒斯坦恐怖組織一個情報辦公室設在那棟大樓內，他們策劃並組織針對以色列平民的恐怖襲擊，」 「所以這是完全合法的攻擊。我可以告訴你，我們已採取一切預防措施確保那裏沒有平民受傷，而事實上（也是）無人死亡。」

內塔尼亞胡還稱將繼續全力進行軍事行動。

以軍空襲夷平加沙3樓宇至少42死

以色列軍方16日黎明時分再空襲加沙市民居，把3棟建築物夷為平地，當中至少2棟樓宇屬民宅。巴勒斯坦衞生部稱，這些爆炸導致包括10名兒童和16名婦女在內最少42人死亡，50多人受傷，當中大多是婦孺。