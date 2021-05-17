以巴衝突｜內塔尼亞胡放任局勢升溫　專家分析背後原因

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-05-17 17:50

卡塔爾媒體5月16日引述專家分析稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）放手讓以色列及巴勒斯坦衝突升高，旨在破壞在野陣營組成政府拉他下馬，近期戰事讓他又獲一線生機。

半島電視台（Al Jazeera）當天刊登以色列《國土報》（Haaretz）前評論員兼專欄作家埃爾達爾（Akiva Eldar）的文章稱，內塔尼亞胡已為保住大位奮鬥2年，他被控欺詐和貪污，若失勢恐面臨重刑，他對由中間派政黨「擁有未來」黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid）帶領、可能拉自己下馬的變天集團（Change bloc）心懷恐懼。

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文章引述《國土報》評論員韋爾特（Yossi Verter）稱，拉皮德大選後不久曾與國防部長兼藍白黨（Blue and White）領導人甘茨（Benny Gantz）見面並告訴對方：「如果內塔尼亞胡感覺政權就要從手指間脫滑而去，他將試圖在加沙或北部邊境製造安全事件。如果他認為這是挽救自己的唯一辦法，那麼他一刻也不會遲疑。」

右派國防部前部長Moshe Ya'alon也推文把源自東耶路撒冷（East Jerusalem），擴及加沙地帶（ Gaza strip）、約旦河西岸（West Bank）佔領區和以色列境內的暴力衝突與內塔尼亞胡個人利益掛勾。

ההסלמה הביטחונית משרתת את נתניהו והחמאס - שניהם מסיבות פוליטיות פנימיות. ראשי קואליציית השינוי צריכים להאיץ המהלכים להקמת ממשלת השינוי, ולא להשהותם. — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) May 10, 2021

他在Twitter說：「安全（戒備）升級為內塔尼亞胡和（巴勒斯坦武裝組織）哈馬斯（Hamas）服務，都是基於各自內部政治理由。」

以色列3月23日舉行2年內第4次大選。內塔尼亞胡第4度試圖組閣失利後，總統里夫林（Reuven Rivlin）5月5日宣布，授權拉皮德籌組新政府，這可能令內塔尼亞胡的執政生涯劃上句號。