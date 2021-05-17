以巴衝突雙方死亡人數懸殊　以色列稱哈馬斯火箭射失　平民當人盾

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-05-17 22:49

巴以衝突升級，巴勒斯坦加沙地帶的武裝組織哈馬斯與以色列互相轟炸，但是雙方的死亡人數懸殊巨大，以色列在Twitter推文中，以數字。

以色列國防軍5月17日在Twitter上説，哈馬斯向以色列發射了超過3,150枚火箭彈，其中90%被以色列的鐵穹反導系統攔截了，因此以方僅10人死亡。

與此同時，以色列外交部5月17日也説，在過去一周，有3,150多枚火箭彈，從加沙射向以色列，其中460枚發射失敗，落在加沙地帶。哈馬斯故意針對以色列的平民，同時使用巴勒斯坦人當人肉盾牌。

In response to non-stop rocket fire on Israeli civilians, the IDF launched Operation Guardian of the Walls one week ago. Here's what's happened so far: pic.twitter.com/sBcXSKxiMz — Israel Defense Forces (@IDF) May 17, 2021

巴以衝突5月10日開始劇烈升級，哈馬斯從加沙地帶向以色列發射火箭彈，以色列則對加沙展開空襲。據加沙地帶衞生部門5月16日發佈的最新消息，巴以新一輪衝突已造成192名巴勒斯坦人死亡，其中包括58名兒童和33名婦女，另外還導致上千人受傷。以色列官方稱，新一輪衝突共造成10名以色列人死亡，數百人受傷。

哈馬斯的休戰提議遭到了以色列的拒絕，美國方面則支持以色列的自衞行動。巴以局勢的惡化，或導致全面戰爭的爆發，許多國家緊急斡旋。聯合國安理會已經於5月10日、5月12日和5月16日就巴以局勢召開了3次緊急會議。

Hamas continued to fire rockets at Israel for the seventh night in a row.



▶3,150 rockets fired from #Gaza in a week.



▶460 failed launches fell in Gaza.



▶Hamas is intentionally targeting Israeli civilians and is using Palestinians as human shields.pic.twitter.com/dRX6o0czzK — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 17, 2021

中國外長王毅主持了5月16日的安理會緊急會議，王毅表示，以色列和巴勒斯坦衝突不斷升級，造成包括婦女和兒童在內的大量人員傷亡，形勢十分危急嚴峻，停火止暴刻不容緩。國際社會必須緊急行動起來，全力阻止局勢進一步惡化。

他還説，安理會必須就巴以衝突採取有力行動，重申對「兩國方案」的堅定支持，推動局勢儘快降温。「兩國方案」是根本出路。