以巴衝突｜布林肯暗示美國無意要求以巴即時停火

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-17 22:21

被指美國對以色列的軍事行動放任，被視以巴問題難解原因之一。在以巴衝突進入第2週之際，美國務卿布林肯（Antony Blinken）5月17日在言談間暗示，美國仍未有意要求以巴雙方立即停火。

布林肯訪問丹麥，在哥本哈根（Copenhagen）與丹麥外交大臣進行會面，之後兩人同出席聯合記者會。布林肯本周在北歐一些國家進行訪問，彼此之間沒有關連。

布林肯稱：「在所有這些活動中，我們已表明，如他們尋求停火，我們準備提供支持和協助。」

他說：「任何支持這一前景的外交倡議我們都將支持。我們再表示願意並準備這樣做。 但最終要由當事各方說明他們想達成停火協議。」

圖為美國務卿布林肯（右）在5月17日身在哥本哈根，與丹麥外長科弗德會面後出席聯合記者會。（AP）

聯合國安理會16日進行緊急會議譴責中東地區的暴力事件，但未能達成一致立場。中國外交部長王毅在視像會議上稱：「令人遺憾的是，由於僅僅一個國家阻攔，安理會至今未能發出一致聲音。我們呼籲美國承擔應盡責任，採取公正立場。」

布林肯亦稱，他已要求以色列就15日炸毀一幢內有外國媒體辦公室的商住大樓、並提供以方認為有巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）在內的證據。但他稱未看到以色列提供任何資訊。