拜登普京或6月會晤　俄媒：最有可能地點是瑞士

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-18 12:00

美國總統拜登（Joe Biden）提議6月份與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行面對面的會晤。俄媒援引消息人士稱，俄美峰會最有可能在瑞士舉行。

2011年3月10日，當時擔任美國副總統的拜登（左）在俄羅斯莫斯科與俄羅斯總統普京（右）握手。（AP）

俄羅斯《生意人報》（Kommersant）5月17日援引俄羅斯政府消息人士的話説，如果俄羅斯總統普京與美國總統拜登6月份舉行峰會，瑞士是最有可能的地點。

拜登曾在3月表示，他認為普京是一個「殺手」，促使莫斯科召回俄羅斯駐華盛頓大使進行磋商。拜登表示，他希望在6月份訪問歐洲期間與普京舉行會談。

白宮表示，華盛頓和莫斯科之間的分歧需要在拜登與普京會晤之前得到解決。

克里姆林宮表示，正在研究舉行俄美峰會的可能性。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於本周晚些時候在冰島舉行會談，這是拜登就任以來莫斯科和華盛頓之間最高級別的會談。預計美俄兩國外長將對可能舉行的美俄峰會的準備工作進行討論。

《生意人報》4月份曾報道，拜登提議於6月15日至16日在一個歐洲國家與普京舉行會談。