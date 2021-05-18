以巴衝突釀200死　慈父遭炸死前與子女共渡最後快樂時光影片熱傳

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-05-18 18:25

以色列與巴勒斯坦哈瑪斯組織近日戰火頻頻，以色列軍隊對加薩走廊發動空襲，至今為止已超過200人死亡，無數家庭因戰火被迫天人永隔。巴勒斯坦一名父親時常在YouTube頻道分享與女兒互動的影片，其中一段影片顯示戰機扔擲炸彈的聲音從戶外傳來，而父親鎮定安撫女兒。不過有網友證實，該名父親已不幸死於戰火。

綜合外媒報導，這名來自巴勒斯坦的父親曼西（Ahmad Mansi）膝下有2名女兒、1名兒子，他經常在YouTube上與網友們分享生活中的點滴。

死前與子女共渡的最後快樂時光 曾安慰小女兒不用害怕戰火聲（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在一段12日釋出的影片中，已可聽聞戶外頻頻傳來令人不安的戰火聲，曼西的小女兒因此感到懼怕、心情低落。對此曼西表示：「哈拉對於空襲感到害怕且難過，我今天想讓她開心一點，稍等我會去市場買玩具，還祈求上天能保佑我們一家。」

不過即便面臨戰火威脅，巴勒斯坦的市場依然充滿着來消費的人群，曼西位小女兒挑選釣魚玩具。場景轉換到住家，曼西的兩個女兒就如同日常生活的一般家庭，玩玩具、聊天談笑，豈料此時炸彈空襲聲卻此起彼落，嚇得小女兒在沙發上奔跳，曼西見狀只能盡量安撫小女兒。曼西在影片中抱著女兒、對女兒表示：「我確實聽到飛機的聲音，不過你們不要擔心，可以繼續放心玩耍。」

2 d ago, Ahmad Mansi from Gaza was recording a YT vid w/ his children trying to distract them from the non-stopping shelling

Today Ahmad was killed by an Israeli shelling

These 3 angels lost their father on Eid, n will continue to struggle alone w/o their refuge#GazaUnderAttack pic.twitter.com/TDCLegCAZ1 — 𝐌𝐚𝐡𝐦𝐨𝐮𝐝 𓂆 #SaveSheikhJarrah (@mahcknz) May 15, 2021

隨著轟炸聲響愈來愈大、且愈來愈接近，曼西見狀只好緊緊抱住小女兒，試圖安撫自己的情緒，對著鏡頭淡定說道：「我們的錄影先到此結束。」

然而最後卻依舊傳出令人心碎的消息！影片在各大社群媒體上瘋傳後，有網友表示他看過歐洲地中海人權監測組織報告，證實曼西與他的哥哥於本月14日不幸罹難，疑似是慘遭炸彈炸死。曼西在最後一幕安撫兒女的影像讓無數網友激動落淚，期盼以巴衝突能夠早日落幕，不再有無辜的民眾遭受犧牲。

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