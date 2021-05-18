聯合國安理會在坐視以巴傷亡增加

撰文： 評論編輯室 最後更新日期： 2021-05-18 15:40

以色列和巴勒斯坦的衝突持續，傷亡人數每一天都在增加。以色列軍方周一（17日）表示，至今空襲已擊殺逾130名巴勒斯坦武裝份子，加沙政府則表示至今死了212人，包括36婦61孺。 在戰火交加之際，聯合國安理會周日（16日）召開以巴緊急會議，惟因美國反對而再次未能發表停火聲明。

中國是安理會輪值主席。外長王毅周日表示，由於一個國家的阻攔，導致安理會未能就以巴近期衝突，發出一致聲音。普遍認為，此「一個國家」為美國。

華府的「積極不干預」

眾所周知，美國向來與以色列站在同一陣線，除了為抗衡區內重要國家伊朗之外，也因美國猶太人組織活躍於政治游說。上屆特朗普政府更是完全向以色列傾斜，包括將美國大使館由特拉維夫遷往耶路撒冷。拜登政府雖然較之溫和，但仍擺脫不了親以色彩。僅在這一輪以巴衝突爆發前一周，美國國會才批准向以色列出售價值7.35億美元的精確導引武器。

隨着以色列空襲持續，總理內塔尼亞胡的姿態強硬，美國國內不少聲音向拜登政府施壓。國務卿布林肯日前表示「如他們尋求停火，我們準備提供支持和協助」，惟其強調「最終要由當事各方說明他們想達成停火協議」。華府這種「積極不干預」的做法能持續多久？例如《華盛頓郵報》的社論便指出，以軍空襲對哈馬斯的打擊打擊，但美國政府一直在賠上聲譽。拜登政府若然在幕後游說不果，又仍然在聯合國安理會阻礙譴責聲明，必然會招致更大的批評。

安理會大國的妥協責任

安理會的無法通過聲音當然絕非首次，更是其典型問題。僅在兩個月前，英國便在安理會提出譴責緬甸軍方政變的動議，但據報亦遭俄羅斯及中國雙雙否決，當時中國外交部便指出要避免矛盾激化。

常任理事國否決權機制一方面能確保安理會的決議得到共識，但另一方面卻要承受無法通過決議的風險。這個問題本身並非必然存在，只要理事國能收窄分歧，達成共識。故此安理會的困局其實同時也反映了幾個大國之間的分歧。坊間不少建議認為安理會可修例，例如常任理事國的資格、表決機制等，但治本之法始終是增加幾個大國的共識，而共識的前提必然是溝通及理解。

不論在國際政治現實中或是聯合國機制上，世界秩序也肯定不可能由一兩個國家說了算。俄羅斯和中國的立場要顧及，美國以至西方的意願也是重要的，少了哪一方的支持，也只會令事情裹足不前。而這種政治上不妥協的代價，便是緬甸的人命傷亡，以巴的戰火連天，甚至更多本可避免的人禍。故此大國要有大國的責任，懂得超越政治分歧，求同存異，方為對國際社會負責。