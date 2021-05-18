以巴衝突︱傳美國批准向以色列出售逾7億美元武器　中國等國譴責

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-18 20:02

美國總統（Joe Biden）5月17日首次公開呼籲以色列與巴勒斯坦兩國結束暴力衝突。然而，美國傳媒當天披露，美國政府已批准向以色列出售價值7.35億美元的精確導引武器。對此，中國、土耳其和伊朗方面均強烈譴責。

中國：站在人類良知對立面

中國外交部發言人趙立堅5月18日表示，美方非但不積極作為阻止巴以衝突，甚至還準備火上澆油，美方在安理會已經陷入空前孤立，完全站在人類良知、道義的對立面，國際社會對美國在巴以衝突中的所作所為深感失望，「人們不禁要問，這就是美國政府標榜的美式人權與價值觀外交嗎？美國把維護穆斯林的人權掛在嘴上，為什麼對巴勒斯坦人民的人權漠不關心？」

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土耳其：拜登雙手沾滿鮮血

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）5月17日表示，「拜登批准一份有關向以色列提供武器的重要文件，而他們嘴上卻喊着支持裁軍。親愛的拜登，你正在用沾滿鮮血的雙手（bloody hands）書寫加沙地帶的歷史。我們會繼續捍衞巴勒斯坦。」

伊朗：將殺死更多兒童

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）於5月17日發推文譴責美國此舉，「當美國製造的彈藥落在無辜的巴勒斯坦人身上時，美國又向以色列提供了7.35億美元的『精密』導彈，以更精確地殺死更多兒童。」

As US-made munitions rain down on innocent Palestinians, US gives another $735M in "precision" missiles to Israel to kill more children with more precision.



Then US blocks the mildest possible #UNSC statement.



The world is watching as Israel & its enabler show their ugly faces. pic.twitter.com/qr8F2vDdxl — Javad Zarif (@JZarif) May 17, 2021

《華盛頓郵報》5月17日引述消息人士的話指出，美國政府於5日正式通知了國會這一軍售計劃，報道指，波音公司將向以色列出售武器。