天降「老鼠雨」？澳洲東部爆嚴重鼠患　百萬鼠軍入侵糧倉醫院酒店

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-05-15 16:46

澳洲東部出現數十年來最嚴重鼠患，網絡上熱傳當地老鼠橫行的片段，更有鼠從天降的「老鼠雨」片段，場面嚇人。當地民居、農場、醫院、酒店都成為這群「五星級大鼠」的受害人。新南威爾士省（New South Wales）政府5月13日公布5000萬澳元（約3億港元）的支援計劃應對問題，包括向聯邦政府尋求批准，希望使用違禁毒藥對付數以百萬計的老鼠。

農作物大受影響

這場鼠患自3月開始，且問題有愈見嚴重的趨勢，在新南威爾士省及昆士蘭省（Queensland），當地農田在鼠患下受到破壞，出口農作物遭「污染」，有穀物內出現老鼠「便便」，導致整張出口訂單要取消。

↓慎入，部份圖片或令人不安↓

居民：貓都厭倦捉老鼠

不止農夫生計受影響，當地也有老鼠走到鄉村醫院，結果病人投訴被咬；又有多間酒店因老鼠「入侵」而要關門，無法做生意。

當地形容這次風波已成為「經濟與公共健康危機」，有居民指，由於老鼠太多，她所養的貓已經厭倦捉老鼠，反而任由老鼠在自己身邊。

↓天降老鼠：在新南威爾士省，民眾在清潔大型機器時，竟發現內裏有大量老鼠，結果開動機器後，出現「老鼠雨」↓

Even if grain’s in silos, mice can get to it. Like Tyler Jones discovered in Tullamore when cleaning out the auger and it started raining mice #mouseplague #mice #australia pic.twitter.com/mWOHNWAMPv — Lucy Thackray (@LucyThack) May 12, 2021

為何會這樣？

澳洲東部上季雨量多，農作物大豐收，本來對農夫來說是好事，但沒想到穀物產量大升，也讓更多蛇蟲鼠蟻容易找到糧食，為牠們的生存帶來良好條件，再加上老鼠的懷孕期只有21天，結果老鼠「產量」也一併大升，造成鼠輩橫行。

↓數以百計老鼠在建築物內橫行的片段↓

Meanwhile in Australia 😳



Oh good god. I can’t deal with mice. At all, not even one!



The rodent plague in Australia would have me seeking asylum immediately *shudder*



pic.twitter.com/6jSC5yIvwr — Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) May 13, 2021

擬出動禁藥滅鼠

新南威爾士省政府5月13日公布5000萬澳元（約3億港元）的應對計劃，以支援農夫與居民。當地現時已使用加倍劑量的老鼠藥，但省政府決定向聯邦政府尋求批准，希望出動澳洲本來禁止使用的溴敵隆（Bromadiolone）滅鼠。

新南威爾士省農業部長馬歇爾（Adam Marshall）形容，溴敵隆是地球上最強力的老鼠毒藥，能夠在24小時內殺死老鼠，現時使用的藥物則要3天。