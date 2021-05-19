佩洛西：美國應以外交形式　杯葛2022年北京冬奧

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-19 01:54

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）5月18日表示，中國的侵犯人權問題嚴重，因此華府應該以外交形式杯葛2022年的北京冬季奧運會。

佩洛西18日出席國會一個聽證會時指，屆時出席北京冬奧的國家領袖並沒有道德權威就人權問題表態。

美國參議院外交關係委員會4月21日通過針對中國的「戰略競爭法案」，並在審議時加入多項修訂內容，其中一項是針對北京冬奧。美國擬以外交方式，杯葛北京冬奧。

圖為2021年4月28日，美國總統拜登發表國會聯席演說，副總統賀錦麗和眾議員議長佩洛西站立鼓掌。（美聯社）

修正案由共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）及民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）共同提出，現已成為戰略競爭法案的一部分。

修正案針對中國打擊新疆維吾爾族及香港人權，修正案雖不會禁止美國運動員參加將於2022年2月舉行的北京冬奧，但會禁止官方派遣任何外交代表團參加。

羅姆尼在會上批評，國際奧委會讓一個「正在實行種族滅絕的國家」提供接待世界的平台，令人不快和無法容忍。但因不希望同時懲罰花了大量時間訓練和準備的運動員，所以仍會容許美國運動員參加。

有關修正案將連同戰略競爭法案在5月交予參議院全體審議，預料將很大機會獲得通過。