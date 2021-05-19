布林肯：預計拜登普京幾週內會晤

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-19 09:35

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抵達冰島出席北極理事會，期間將與俄羅斯外交部長舉行會談。布林肯5月18日透露，預計美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）將於未來幾週內會晤。

布林肯和冰島外交部長格維茲勒於爾（Gudlaugur Thór Thórdarson）於雷克雅未克出席新聞發布會。布林肯表示，美方預計拜登和普京將於未來幾週內舉行會晤。

俄羅斯衛星通訊社報道，如果俄方同意的話，俄美兩國首腦會晤可能於日內瓦舉行。報道引述瑞士外交部指，瑞士不會就於境內舉行俄美首腦會晤消息發表評論。

圖為2021年5月17日，美國國務卿布林肯抵達冰島的凱夫拉維克。（美聯社）

布林肯和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）預計將於19日會晤，為拜登任內美俄高官首度面對面會談。布林肯提到，「我們更願意與俄羅斯擁有更加穩定、更加能夠預測的關係。」

布林肯也指出：「同時我們也一直明確表明，如果俄羅斯選擇針對我國或我國盟友及夥伴利益採取魯莽或攻擊行為，我們將回應。」他批評俄羅斯於北極地區的活動，指控莫斯科提出非法海洋聲索，強調要避免北極軍事化。

拉夫羅夫17日曾指，「眾所周知，此為我們的領土，我們的土地。我們對北極沿岸的安全負責，我國在那裡的一切行為都合法。」他還提到，俄羅斯建議恢復北極理事會成員國武裝力量總參謀長的定期會議。