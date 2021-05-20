美眾院表決通過成立獨立委員會　調查1月6日國會騷亂事件

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-20 09:47

美國眾議院5月19日投票表決通過一項法案，決定成立一個獨立委員會，調查1月6日發生在美國國會的致命騷亂事件。

據美聯社報道，美國眾議院以252票對175票的表決結果通過該法案，有35名共和黨人倒戈，投票支持成立該委員會，無視美國前總統特朗普（Donald Trump）和眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）的反對。

特朗普此前發表聲明，敦促共和黨人投票反對該法案，稱該法案是「民主黨人設下的陷阱」。

民主黨人表示，對1月6日發生的國會騷亂事件進行獨立調查至關重要。眾議院將成立一個由10人組成的獨立委員會，在年底前為保護國會大廈和防止再次發生騷亂事件提出建議。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）正在努力防止共和黨人倒戈，當地時間5月19日上午，麥康奈爾在參議院發表演講，與麥卡錫的反對意見一致。兩人都聲稱該法案帶有黨派色彩，儘管被提議的委員會成員將在兩黨中平分。

麥康奈爾19日説，成立該委員會的目的是偏激和不公平的。他認為，聯邦政府已經對國會暴動進行了調查，並且一直在進行調查，目前也尚不清楚從另一項調查中會得出什麼新訊息。

法案仍須待參議院批准。分析稱，由於這一法案需要在參議院獲得60票才能通過，麥康奈爾的反對態度可能會使成立調查委員會最終無果而終。

1月6日，在美國國會點算2020年美國總統大選選舉人票期間，特朗普部分支持者暴力衝擊國會，造成至少5人死亡，此事震驚美國社會。國會騷亂發生後，美眾院隨即啓動彈劾特朗普程序，指控特朗普煽動叛亂。