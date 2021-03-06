美國加州民主黨議員入稟起訴特朗普等人　涉國會騷亂事件

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-06 04:00

美國前總統特朗普（Donald Trump）雖然獲參議院裁定煽動叛亂罪名不成立，但外界仍窮追不捨地追究他在1月6日國會遭到衝擊的責任。有民主黨人在3月5日入稟法院，希望以民事訴訟方式向特朗普問責。

加州民主黨眾議員、彈劾代理人斯韋維爾（Eric Swalwell）5日向華盛頓特區聯邦法院提交一份長達65頁的起訴書，指控特朗普、他的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）、眾議員布魯克斯（Mo Brooks）和特朗普前私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）等人煽動國會暴亂，並違反多項聯邦和華盛頓特區法律。

斯韋維爾引用彈劾聆訊所提交的證據，包括在國會被衝擊前夕，特朗普在Twitter的帖文、以及特朗普向各州份議員施壓，要求阻止拜登（Joe Biden）勝選等細節等。斯韋維爾在狀紙表示，特朗普等被告應要為事件中的傷亡及損毀負責。

對於斯韋維爾的指控，特朗普的發言人米勒（Jason Miller）形容對方是一位沒公信力的惡棍。而除了斯韋維爾，另一名民主黨人、眾議院國土安全委員會主席湯普森（Bennie Thimpson）亦在2月起訴特朗普和朱利亞尼，以及兩個右翼組織，指他們密謀策動國會騷亂。