新冠肺炎｜法國奧地利解封恢復室外堂食　荷蘭性工作者重返紅燈區

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-20 11:23

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情放緩，多國陸續解封。法國5月19日按照計劃進入解除封閉隔離措施的第二階段，有限開放關閉數月的餐館、商場、博物館和電影院等。荷蘭阿姆斯特丹的性工作者同日重返紅燈區復工。

根據法國政府此前公布的計劃，餐館、酒吧和咖啡館的室外部份重開，但入座率只限一半，每桌限6人；博物館、電影院、劇場等文化場所重開，但電影院只能開放35%的座位，博物館須保證每名遊客8平方米的安全範圍；宵禁開始時間從每天傍晚7時推遲兩小時。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和總理卡斯泰（Jean Castex）當日於總統府附近一間餐廳的露台喝咖啡。馬克龍對媒體表示，法國逐步解封是集體努力的成果。雖然單日新增確診病例正在逐步下降，但仍要「保持警惕」。

除了法國以外，意大利、比利時和匈牙利等國家已經恢復室外堂食。奧地利同日也重開餐廳、電影院和劇場，為11月封城以來首次。英國17日則已經恢復室內堂食。西班牙有意最快下月容許已經接種疫苗的旅客入境。

圖為2021年5月19日，法國巴黎有人到羅浮宮遊覽。（美聯社）

荷蘭性工作者重返紅燈區

荷蘭開始解除防疫措施，性工作者停工半年後開返阿姆斯特丹紅燈區。從阿姆斯特丹紅燈區可以看到，性工作者待在運河邊櫥窗。很多性工作者表示，停業期間未獲政府補助。他們接客的房間牆壁貼有官方防疫準則，警告人應該洗手和戴口罩。