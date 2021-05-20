美俄外長冰島會談　拉夫羅夫稱雙方對話具建設性

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-20 12:21

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）5月19日於冰島雷克雅未克（Reykjavik）舉行會談。會後雙方對會談結果表示滿意，同時就繼續安排兩國舉行峰會達成共識。

圖為5月19日，美俄外長於冰島雷克雅未克舉行會談。兩人碰肘取代握手問好。（Reuters）

這次是美國總統拜登（Joe Biden）就任以來，美俄的首次高官會面。兩人的議會進行1小時45分鐘，較原定的1小時要長。拉夫羅夫會後向媒體表示會談具建設性，並稱俄羅斯已準備在相互尊重的基礎上，與美方討論兩國面對的所有問題。

拉夫羅夫又表示，雙方會繼續就安排兩國領導人舉行峰會進行準備。

路透社引述美國官員表示，會談未有取得突破，但形容這是一個好開始，讓雙方未來就各項問題進行討論。

布林肯在會前曾表示，兩國確實存在分歧，但雙方願意合作將對兩國人民，以致全球都是好事。

路透社報道指雙方就烏克蘭等問題上進行討論，並促請俄羅斯釋放被囚禁的反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼），與及兩名被囚的美國人。

美國在雙方會議前宣布制裁參與北溪天然氣管道二線（Nord Stream 2）的俄羅斯公司和船隻，但放棄制裁背後參與的德國公司和公司的行政總裁。報道指北溪2號的問題有在會上提及，但並無成為深入討論的話題。