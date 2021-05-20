美俄外長冰島首場會議　可修補兩國關係嗎？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-05-20 18:22

美國與俄羅斯外長在5月19日於冰島舉行會談，這是總統拜登（Joe Biden）上任後，美國首次與俄羅斯的高官會面。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在會前表示，希望能與俄羅斯保持「穩定而可預計的關係」，美俄關係有可能修補嗎？

圖為5月19日，美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫在冰島舉行會談。（Reuters）

美俄這次的會面，可以稱作取得成功。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）在會面結束後，表示雙方的對話有建設性，俄羅斯願意與美國在相互尊重的立場下討論所有問題。不過拉夫羅夫後來補充道：「若美國的意思是穩定而可預計的制裁，那將不會是俄羅斯所需要的。我們不會直接評價美國所說緩和關係的意思。」

美俄在近月的關係持續惡化，自拜登在3月指普京（Vladimir Putin）為「殺人兇手」後，遭俄方召喚大使抗議。美國指責俄羅斯干預2020年大選及發動網絡攻擊，宣布驅逐10名俄羅斯外交人員，俄羅斯之後同逐10名美國外交人員回應。

俄羅斯在上周把美國列入「不友好國家」名單，禁止美國高官入境俄羅斯，同時限制美國駐俄使館聘用俄國公民。

美國同時批評俄羅斯囚禁反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼），並要求釋放被判刑囚禁的兩名美國公民，惠蘭（Paul Whelan）與里德（Trevor Reed）。

圖為2011年，時任美國副總統的拜登（左）與時任俄羅斯總理普京（右）會面。（Reuters）

儘管美俄關係出現磨擦，雙方亦表示願意在包括核武及戰略穩定議題上合作。克里姆林宮在19日表示，美俄的戰略穩定關係全球，是雙方共同關注的議題。

在國際條約上，美俄在2月宣布延長《新削減戰略武器條約》（New START）5年。兩國正就伊朗核協議上合作，美伊已在較早前的談判上取得進展。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫表示，美國重返協議對伊朗核協議事關重要。

俄羅斯杜馬雖然通過退出《開放天空條約》（Treaty on Open Skies），但仍需待普京簽署才生效，美國在特朗普時期單方面退出協議，在新拜登政府期間同可能挽救協議。