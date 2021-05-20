真菌感染蔓延　印度政府促各邦宣布「黑真菌病」為流行病

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-05-22 16:36

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在肆虐。近日，真菌感染疾病「黑真菌病（black fungus，又稱毛黴菌病）」也在印度蔓延。印媒報道，印度政府5月20日敦促各邦，將該疾病宣布為「流行病」。

《印度時報》（Times of India）5月20報道，在給各邦的一封信中，印度衞生部要求各邦政府及私人醫療機構上報所有可疑以及確診的黑真菌病例。

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報道稱，根據1897年的「流行疾病法案」（Epidemic Diseases Act 1897），一種疾病如果被宣布為「流行病」，政府則會擁有特殊權力來採取辦法控制疾病的傳播。

各邦政府以及私人醫療機構還必須遵循印度醫學研究理事會的指導，對毛黴菌病進行篩查和防控。

報道稱，截至目前，黑真菌病例已經在印度多個邦出現。拉賈斯坦邦已經於19日宣布其將被視為流行病，該邦有約100名黑真菌病患者。

黑真菌病蔓延之際，印度疫情依然嚴峻。據印度衞生部5月20日公佈數據，過去24小時內，印度新增新冠確診病例276,110例，累計確診病例25,772,440例；新增死亡病例3,874例，累計死亡病例287,122例。