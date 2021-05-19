印度新冠已至拐點？　滿地火葬柴堆之中的疫情升溫

撰文： 茅岳霖 最後更新日期： 2021-05-19 12:00

到5月18日，印度已連續兩天新增新冠患者低於30萬，包括北方邦首席部長阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）在內的一批印度高官因此在社交媒體上高呼「印度疫情已至拐點」。印度民間、學術界對此卻並不樂觀。

到5月中旬，在比哈爾邦、北方邦等地，當地民眾還在恆河兩岸1,140公里流域內，發現了至少兩千具疑似新冠患者的遺棄屍體，較之一個月前新德里等地滿地火葬柴堆的景象，它給了印度民眾更大的刺激。這也成了印度疫情在沉默中升温的註腳。

圖中為印度北方邦大城安拉阿巴德城外聖蹟佛普爾（Shringverpur）一帶的恆河河岸，在印度史詩《羅摩衍那》中，這片恆河河岸是羅摩大神舉家逃亡之地，而今已經被遺棄的屍首所覆蓋。（印度電線報網頁截圖）

對生活在城市地區的普通印度人來説，新冠疫情造成的大量死亡正在逐漸打碎印度傳統葬俗的規矩，像以往那樣死去已成為奢侈的追求。

到5月中旬，以北方邦大城勒克瑙為例，喪家把死者從醫院送去火葬場，要先掏5,000盧比（100盧比約折合11港元）的救護車費，以及4,200盧比的幫工費，到火葬場如需排隊，還要繳納7,000盧比的排隊費。

喪家還要提供3公擔（即300公斤）的薪柴，用於喪事的酥油以及給火葬場婆羅門唸經超度的香錢，在木柴漲價了170%到200%之後，這筆此前在3,000到3,500盧比不等的價錢也上漲到了4,500盧比到5,000盧比一線。到喪事結束，喪家至少要掏出兩萬盧比，這相當於疫情之前一個普通印度城市藍領的月薪。

對印度人來説，葬禮的開銷已成為難堪的話題：

到了印度鄉村，喪家即便需求從簡，喪事的開支仍在一萬盧比左右。不同於城市居民，印度農民的月均收入相對偏低，在比哈爾邦約為7,175盧比，在北方邦約為6,668盧比，兩地均低於印度平均標準8,931盧比。

兩地農民在面對家中喪事時既無錢買柴，亦無法請婆羅門來唸經超度。一些窮人迫於無奈，便放棄了印度教的火葬傳統，選擇在泥土鬆軟的恆河平原上挖個淺坑，埋葬死去的親人。隨着5月中旬印度進入雨季，至少上千具屍首便在大水沖刷下，暴露在河岸的沙灘上。

安拉阿巴德警方在得到線報之後開始調集人手，收斂屍體，但這僅僅是一千多公里恆河流域的一小部分。（美聯社）

到5月14日，印度第一大報《巴斯卡日報》（Dainik Bhaskar）派出30多名調查記者，發現恆河南北上千公里的流域內至少有兩千多具遺棄屍首。河岸處野狗成羣結隊，很多死者已經殘缺不全。

當地政府固然以此為恥，緊急出動警察沿河撈屍挖掘深坑埋葬，還通過張網等方式捕獲了一些順流而下的死者，進而要求當地火葬價格不得超過5,000盧比。但恆河沿岸千里陳屍帶來的衝擊終究是難以輕易擺脱的。

遺憾的是，對印度普通人來説，此次新冠疫情帶來的衝擊可能仍不足以改變其認知。當印度智識人士在城市及媒體痛批莫迪（Narendra Modi）當局麻木不仁時，城市裏的印度人已經習慣並接受了7萬盧比一瓶的救命氧氣以及被抬價四五倍的中國產製氧機；北印度鄉村裏的印度婦人也隨疫情發展，祭拜「新冠娘娘」（Corona Mai）女神一年有餘。

但印度人民的忍耐終究是有限度的，他們不可能也不應該在人禍加劇的天災中繼續樂天知命下去。這場疫情中的風波，或許會成為他們推動社會變化的一點動力。