印度遭疫情與最強氣旋侵襲成雙重打擊　2千人口小村莊1個月逾百死

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單日確診死亡連續兩天創下新高的印度，傳出疫情開始至今，已經有近千名醫生染疫殉職；在印度北方邦的鄉村，更因為缺乏醫療資源，過去一個月有超過100位村民確診後死亡。

印度總理莫迪，搭飛機前往老家古加拉特邦勘災，因為「怪獸級」氣旋陶特重創他的故鄉。受到風暴影響最嚴重的是印度西部尤其是古加拉特邦，也就是莫迪不久前抵達的地方。

印度西岸遭遇30年來威力最強氣旋陶特侵襲，至少造成91人死亡。莫迪在機上表情凝重因為他要擔憂的，還有控制不住的疫情。印度通報了自疫情爆發以來，最慘的單日新冠死亡數字，超過4500人死亡。

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印度連續兩天單日死亡創新高，在印度北方邦一個人口只有2000多人的小村莊，過去一個月裡竟然有超過100人染疫身亡。印度北方邦利勞里村村長：「（死掉的1百多人）他們大部份發燒，他們一直在接受江湖醫生的治療，或在自己家裡吃藥。」 原來村裡醫療資源匱乏村民想檢測都沒辦法，染疫後兩三天後就會喪命，這個村莊的慘況恐怕只是印度的冰山一角。

印度醫學協會秘書長賈耶什：「政府僱用了非常少的醫生，而且還讓他們超時工作，有時候他們得連續工作48小時。」 醫護人員救不了病人也救不了自己，印度第二波疫情已經有244名醫生染病身亡，光是16日一天就有50名醫生因為染疫殉職。

未來幾周將有多達40萬勞工回到尼泊爾。現在更傳出大量尼泊爾勞工，因為生活無以為繼陸續從印度返國，因為尼泊爾醫療能量比印度還差，專家擔心恐怕會讓變種病毒進一步擴散。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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