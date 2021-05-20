新加坡疫情升溫　香格里拉對話取消

撰文： 王晶晶 最後更新日期： 2021-05-20 23:31

由於新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，原定6月在新加坡舉行的香格里拉對話將取消。

英國國際戰略研究所發表聲明指，原定於6月4日至5日在新加坡舉行的香格里拉對話將取消。

It is with regret and sadness that the IISS must announce the cancellation of the 2021 Shangri-La Dialogue summit, which was set to take place in Singapore on 4–5 June 2021 #SLD21 1/2 | Full statement: https://t.co/fGueNmtWpe — IISS News (@IISS_org) May 20, 2021

來自亞洲、北美、中東和歐洲的國防部長、高級官員、商業領袖和專家學者都曾確認出席會議。國際戰略研究所也與新加坡政府，特別是新加坡國防部保持密切溝通，尋求在疫情挑戰下舉辦香格里拉對話會。

2019年5月31日，中國國防部長魏鳳和（右）與美國時任代理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan），在新加坡香格里拉對話會期間舉行會晤。（Reuters）

然而，全球疫情因變異病毒不斷出現而持續惡化。新加坡也因不斷出現確診病例而採取了更嚴格的手段，以應對疫情，並有可能進一步收緊防疫措施。這些因素令舉辦香格里拉對話會變為不可能。

此前中國、美國、英國、法國、日本等18國防長已確定出席該會議。如果成行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的出席，將是拜登（Joe Biden）政府上任後，新任美國國防部長首次到亞太參加活動。

美國新任防長奧斯汀上台後，中美兩國防長會晤受到關注，國際社會希望從會晤中找到兩國軍事關係將如何發展的線索。（AP）

在台海、南海局勢日趨緊張的情況下，外界對中美兩國防長會晤格外關注，會議取消使得中美防長失去在新加坡首次會晤的機會。

香格里拉對話是由英國國際戰略研究所及新加坡國防部亞洲安全峰會辦公室共同組織的年度論壇。在2002年首辦，之後每年6月上旬左右在新加坡市中心的香格里拉大酒店召開，故得名「香格里拉對話」。