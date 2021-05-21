拜登簽署打擊反亞裔仇恨犯罪法案

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-05-21 08:36

美國總統拜登（Joe Biden）5月20日在白宮簽署法案，針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續期間發生的、針對亞裔的仇恨犯罪。

法案名為《新冠仇恨犯罪法案》（COVID-19 Hate Crimes Act）。他在法案簽字儀式上稱，1年多來，太多亞裔美國人遭遇新冠疫情和仇恨的雙重打擊，生活在恐懼與擔憂中。面對仇恨犯罪，沉默也是共謀。他呼籲民眾團結起來，反對仇恨犯罪和種族主義。

一名司法部官員會被委任去監督審查工作。司法部亦將向地方執法部門發出指引，讓職員建立網上舉報系統，以及就這一類行為喚起外界關注。

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新冠疫情在美國爆發以來，美國針對亞裔的歧視，騷擾和暴力事件不斷增加，至今未見消減跡象。美國反歧視組織「制止仇恨亞太裔美國人組織」（Stop AAPI Hate）發布的數據顯示，2020年3月中旬至2021年3月底，該組織收到逾6,600宗針對亞裔美國人仇恨事件的報告。

加州州立大學聖貝納迪諾分校（California State University, San Bernardino）仇恨和極端主義研究中心近日發表的報告顯示2021年第一季度，美國主要城市的反亞裔仇恨犯罪事件比2020年同期增加了169%。