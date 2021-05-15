環球小姐選美大賽新加坡佳麗籲停止仇視亞裔　緬甸代表舉牌表訴求

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-15 12:15

環球小姐（Miss Universe）選美大賽5月13日於美國佛羅里達州舉行民族服裝環節，來自世界不同地方的佳麗都穿起代表所屬國家的服飾爭艷鬥麗。新加坡佳麗則利用這個環節向觀眾傳遞「停止仇視亞裔」的信息。

於菲律賓出生和成長的新加坡環球小姐Bernadette Belle Ong身穿紅色的緊身衣和過膝長靴，但最引人注目的自然是紅白色披風所寫有的字樣「停止仇視亞裔」（Stop Asian hate）。

她於社交媒體發文指，感謝環球小姐讓她有機會傳遞出這個對抗偏見和暴力的強烈信息。她解釋，她的民族服裝是啟發自新加坡國旗，象徵所有人的團結，以及於多種族、多文化和跨宗教國家的社會和諧。

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除了新加坡環球小姐以外，緬甸環球小姐也透過這個機會為她所關注的事情發聲。Ma Thuzar Wint Lwin身穿傳統民族服飾走到台前，並展示出寫有「為緬甸禱告」的標語。22歲的她自政變初期已經走到街頭示威，向仰光的示威者派水，捐錢給示威死者家屬，並透過社交媒體表達對軍方的反對。

Ma Thuzar Wint Lwin接受《紐約時報》訪問時透露，她啟程前往美國前一直留意自己會否被軍方通緝。她看到有報道指有知名人士離境被扣留，因此決定穿帶帽運動衫和戴眼鏡到機場，避免被認出，「我要通過出入境關口，我很害怕」。她指，相信她公開批評政權後回國並不安全，目前也未知選美大賽結束以後的前路。

其他佳麗的服裝都各有特色。加拿大環球小姐史蒂文斯（Nova Stevens）穿起超級英雄的服裝登台，象徵種族平等；而以色列環球小姐列維（Tehila Levi）則身穿「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）之後」口罩製成的主題服飾，表達「對不需要口罩更美好未來的期望」。

選美舞台的政治

現今的選美大賽已經不但是比併美貌的場合，也是佳麗就社會事件發聲的平台。例如2018年的美利堅小姐（Miss America）選美大賽就有佳麗談到密歇根州的鉛水事件，也有人提到全國美式足球聯盟（NFL）球員單膝下跪的事件。