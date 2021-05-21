文在寅訪問美國晤佩洛西　重申加強韓美同盟合作抗疫

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-05-21 11:42

韓國總統文在寅5月20日展開訪問美國行程。他到阿靈頓國家公墓獻花，其後前往國會會見美國眾議院兩黨領袖，重申首爾致力與華盛頓建立更加穩固的同盟，強調合作克服新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情。

文在寅前往阿靈頓國家公墓，向無名烈士墓敬獻花圈，之後前往公墓紀念館展廳，贈送刻有「緬懷無名英烈和他們的崇高犧牲」的紀念牌。

圖為2021年5月20日，韓國總統文在寅和美國眾議院議長佩洛西於國會山會見傳媒。（美聯社）

文在寅其後前往國會，會見兩黨領袖。他和美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）一起發表簡短演講。文在寅表示，韓國民主化的根基是穩固的韓美同盟，韓美同盟是世界最模範的同盟，今後兩國也將朝着同一方向前行。

文在寅指出，每當韓國陷入困境時，美國國會總是給予大力支援，希望本次啟動的韓美對話能夠成為攜手打抗疫情、復蘇經濟、深化韓美合作、加強全球團結的契機。他還提到美國完成對朝鮮政策評估，稱韓美兩國於過程密切協作。

佩洛西表示，希望韓朝人民之間的交流也能活躍起來。她就慰安婦問題表示，2007年美國眾議院通過慰安婦決議，日本前首相安倍晉三在任時，她也曾多次當面談到慰安婦問題，希望看到正義得以伸張。