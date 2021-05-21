東南亞疫情：印度變種病毒首現泰國　馬來西亞單日新症歷來第二多

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-05-21 18:38

馬來西亞5月21日新增6,493宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，單日個案連續第3天超過6,000宗，累計個案增至498,795宗。

衞生部21日公布，馬來西亞21日新增6,493宗確診個案，較20日的單日新增最高紀錄6,806稍為回落。惟21日單日新增個案數字，是疫情爆發以來第二多。

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為5月18日馬來西亞一名醫療工作人員在烏盧克朗一間檢測中心，採集一名女子的樣本。（AP）

泰首現印變種病毒

泰國5月21日公布，國內確診個案新增3,481宗，累計增至123,066宗；死亡個案新增32宗，累計增至735宗。

新增確診個宗中，有15宗的患者感染最先在印度發現的變種病毒，是泰國首次在本土個案中發現這種高傳染性的病毒。

泰國新冠疫情管理中心發言人達威信（Taweesilp Visanuyothin）指出，新冠疫情管理中心5月21日批准延長全國緊急狀態至7月底。管理中心由首相巴育（Prayuth Chan-Ocha）領導。

泰國衛生官員在5月7日至15日為巴吞他尼府（Pathum Thani）菜市場Simummuang的小販和工人進行檢查，發現10,480人當中有867人對病毒呈陽性反應。這萬多人都是攤販或工人。

衛生官員發現，街市內公廁入口的旋轉閘門懷疑是大多數個案的感染源。閘門上有投幣口，公眾進入時必須投入硬幣。