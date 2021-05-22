中歐投資協定凍結　專家：歐洲失去經濟復蘇機會

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-22 23:00

歐洲議會表決通過凍結中歐投資協定。俄羅斯衞星通訊社5月21日引述專家指，歐盟的經濟命運與中國的投資和夥伴關係緊密相連，認為歐洲犯下巨大的錯誤。有學者則指，歐盟內部國家對於協定的迫切性要遠遠超過中方。

俄羅斯戰略研究院專家別利亞耶夫接受採訪時指出，歐盟決議不具備法律強製作用，更多的可能，是歐盟與中國政治辯論的某種論據，儘管也無助於投資合作的進步。歐洲應該明白，中國也不止一次顯示，他們所做決定是很少有改變的。也就是說，中國有關歐洲的立場是相當堅決的，將來也不會改變，這點歐盟應該認同。

他指，其次，沒有中國資本和技術，歐洲很難恢復。或早或晚，可能是更早，歐洲儘管有政治家作梗，但將不得不對中國投資敞開自己的市場，並利用中國市場帶來的機遇。

中國安徽大學歐盟研究中心主任尹建龍表示，歐盟內部國家對於協定的迫切性要遠遠超過中方。他說：「中歐投資協定本身是互惠互利的，歐盟各國以及歐洲一些企業希望進入中國市場的迫切需求，都能夠通過協定實現。現在歐洲議會『凍結』協定相關討論，恐怕著急的更多是歐洲企業和相關歐盟國家，比如德國和法國。所以就這一問題，我想歐洲內部的力量應該能夠推動歐洲議會放棄『凍結』決定。」