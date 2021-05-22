尼日利亞軍機墜毀　陸軍參謀長等8人身亡

撰文：張子傑
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尼日利亞空軍5月21日指，一架軍機在首都阿布賈（Abuja）以北的卡杜納（Kaduna）國際機場附近墜毀，當地傳媒報道，機上的陸軍參謀長阿塔希魯（Ibrahim Attahiru）在這次意外中喪生。
尼日利亞空軍的聲明指，現時正調查意外原因。當地傳媒《每日郵報》（Daily Post）引述意外調查部門負責人指，肇事飛機為Beechcraft BE-350 King Air雙引擎飛機，當時機上載有包括阿塔希魯及幕僚在內共8人，惟最終無一生還。
An air crash involving a @NigAirForce aircraft occurred this evening near the Kaduna International Airport. The immediate cause of the crash is still being ascertained. More details to follow soon.— Nigerian Air Force (@NigAirForce) May 21, 2021
Edward Gabkwet
Air Commodore
Director of Public Relations and Information
21/5/21 pic.twitter.com/N01V2M6qUc
現年55歲的阿塔希魯在今年1月才獲總統布哈里（Muhammadu Buhari）委任為陸軍參謀長。
荷蘭航空雜誌《Scramble》曾報道，尼日利亞空軍擁有四架同型號飛機，除了今次發生意外的一架飛機，另一架則在2月21日發生引擎故障，返回阿巴賈國際機場時於附近墜毀，造成機人7人全部喪生。