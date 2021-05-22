尼日利亞軍機墜毀　陸軍參謀長等8人身亡

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-22 04:25

尼日利亞空軍5月21日指，一架軍機在首都阿布賈（Abuja）以北的卡杜納（Kaduna）國際機場附近墜毀，當地傳媒報道，機上的陸軍參謀長阿塔希魯（Ibrahim Attahiru）在這次意外中喪生。

尼日利亞空軍的聲明指，現時正調查意外原因。當地傳媒《每日郵報》（Daily Post）引述意外調查部門負責人指，肇事飛機為Beechcraft BE-350 King Air雙引擎飛機，當時機上載有包括阿塔希魯及幕僚在內共8人，惟最終無一生還。

An air crash involving a @NigAirForce aircraft occurred this evening near the Kaduna International Airport. The immediate cause of the crash is still being ascertained. More details to follow soon.



Edward Gabkwet

Air Commodore

Director of Public Relations and Information

21/5/21 pic.twitter.com/N01V2M6qUc — Nigerian Air Force (@NigAirForce) May 21, 2021

現年55歲的阿塔希魯在今年1月才獲總統布哈里（Muhammadu Buhari）委任為陸軍參謀長。

荷蘭航空雜誌《Scramble》曾報道，尼日利亞空軍擁有四架同型號飛機，除了今次發生意外的一架飛機，另一架則在2月21日發生引擎故障，返回阿巴賈國際機場時於附近墜毀，造成機人7人全部喪生。