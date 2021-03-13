尼日利亞漢捉到超級大魚宴請全村　20多萬元「吃進肚子」懵然不知

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-13 14:47

不識貨錯失發大財的機會！尼日利亞中西部河流州（Rivers）由於近大西洋海域，港口的海洋物種豐富多元，當地就有一位漁民安多尼（Andoni）在港口捕獲一條重達數百公斤的超級大魚，好幾個男人合力才有辦法抬起，他決定舉辦一場盛大的宴會，將這條大魚做成美味佳餚與村民們分享，沒想到照片被分享至網路上後，有眼尖網友認出這條魚竟是價值高達數千萬的保育類魚種。

根據CorrectNG報道，安多尼5日捕捉到一條3公尺、重達數百公斤的大魚，這條魚的嘴巴又尖又長，但村民根本不知道牠是什麼品種，還要好幾名男人合力才有辦法搬動這條魚，捕獲大魚的安多尼便決定舉辦一場饗宴，與村民們共享這條魚，他們將捕獲的大魚拍照留念，並分享至Facebook，意外掀起熱議。

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不少眼尖網友見到這條大魚後，紛紛留言指出，其實男子捕到的是一條名為「大西洋藍槍魚（The Atlantic blue marlin）」的次級保育類動物。據CNBC報道，大西洋藍槍魚每磅賣價逾31000美元（約240,635港元），過去曾有一名釣客在比賽中捕獲大西洋藍槍魚抱走260萬美金大獎，雖然這筆錢包含獎金，但可見大西洋藍槍魚的商業價值極其昂貴，如今安多尼和村民將牠烹煮下肚引來許多網友嘲笑「他們的行為太不識貨了」。

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