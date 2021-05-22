拜登與文在寅會晤　討論朝鮮及抗疫等議題

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-22 04:00

韓國總統文在寅5月21日訪問華盛頓，在白宮與美國總統拜登（Joe Biden）會面，雙方重申美韓的盟友關係。

文在寅與拜登舉行會談，路透社報道，兩人除了討論朝鮮核問題外，亦會談及加強區內安全、在半導體等高科技產業合作、抗疫和加強應對氣候變化等議題。文在寅最近因為本土疫情而惹來批評，他希望華府可以放寬疫苗供應，拜登政府則有意有氣候問題上與首爾方面增加合作。

韓國總統文在寅5月21日訪問華盛頓，在白宮出席美國總統拜登向一名韓戰老兵頒發榮譽勳章儀式。（Reuters）

而在會談前，文在寅在白宮見證拜登向一名94歲老兵帕克特（Ralph Puckett）頒發榮譽勳章，表揚對方在1950年韓戰的英勇表現。今次亦是美國史上首次有外國領袖出席頒授榮譽勳章儀式，拜登形容這是美韓盟友關係的證明。文在寅則認為，帕克特的事跡反映美韓同盟的重要性，是朝鮮半島及其他地區和平及安全的關鍵。

文在寅較早時與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面時，不點名批評美國上屆總統特朗普（Donald Trump），稱拜登政府開始建立全球最成功的疫苗分配計劃，以及最快速的經濟復蘇，為恢復美國包容和團結的精神鋪路。