拜登政府提出下調基建撥款方案　共和黨批評變化不大

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-22 05:19

美國總統拜登（Joe Biden）早前提出2.3萬億美元基建撥款方案，但一直無法得到共和黨人的支持。白宮5月21日宣布，將有關方案的金額下調至1.7萬億元作為讓步，不過有共和黨人認為變化不大，形容建議失望。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）21日公布新方案內容，拜登政府願意削減在寬頻和道路橋樑等投資，以及將投資於研究和發展的項目抽起，在未來加入其他法案內。

她表示，新建議反映白宮願意下調法案規模，展示拜登政府認為重要的部分，並在重建當地基建及未來的工業不可或缺等部分堅持立場。

美國總統拜登（Joe Biden）3月31日在匹茲堡發表講話，公布2萬億基建計劃。（AP）

她指出，拜登仍然無意向年薪40萬美元以下人士加稅，白宮亦會繼續爭取共和黨參議員支持。美聯社取得談判的備忘錄，拜登政府方面指，華府的立場是確保企業應繳交相對的稅項。

共和黨參議員卡皮托（Shelley Moore Capito）之後表示，共和黨人21日與白宮官員會面後，雙方的分歧更加明顯，但他們會審視白宮的新方案，並繼續與華府對話。一名與會的共和黨助手則向美聯社表示，白宮的新方案令人失望，而且沒有太大改動。而該黨較早時曾提出將方案下調至5680億美元。