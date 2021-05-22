新冠肺炎丨歐盟7月1日實施新冠通行證　德國收緊英國旅客檢疫措施

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-22 06:16

歐洲的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續緩和，多國都開始放寬防疫措施。歐盟5月21日宣布，從7月1日起推行新冠通行證，促進區內民眾自由流動。另外德國同日將英國列為病毒變種地區，收緊來自當地旅客的檢疫措施。

歐盟成員國20日與歐洲議會及歐盟委員會（European Commission）就新冠通行證的規定達成協議後，歐盟司法專員雷因德斯（Didier Reynders）21日宣布有關計劃細節，通行證分為三類，包括證明已接種歐盟許可疫苗、病毒檢測呈陰性的證明、疫情康復者。

這些通行證將會以數碼或紙張模式免費發出，為歐盟成員國民眾可以在區內自由流動，同時援助倚賴貨物運輸的經濟。雷因德斯指，所有成員國需要在6月完成準備有關措施，歐盟委員會亦向每個成員國提供最多100萬歐元的援助和技術支援，並額外撥款1億歐元用於引入可負擔的病毒檢測設備。

他指出，新措施要求除非有必要和合比例地保障公眾健康，否則各成員國不應向持有該通行證的人士實施額外的旅遊限制。

德國嚴防變種病毒

另外德國羅伯特-科赫研究所（Robert Koch Institute）同日宣布，因應英國感染印度的變種病毒株人數上升，決定將英國及北愛爾蘭列為病毒變種地區，從23日起收緊來自當地人士的檢疫措施，包括抵達德國後須隔離檢疫14天、航空和鐵路等運輸機構只可接載德國公民或當地居民返國。

德國政府消息人士指，當局希望在接種計劃的重要時刻可以謹慎，盡量避免變種病毒株流入當地。

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