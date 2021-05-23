維珍銀河太空船近兩年來首度完成太空飛行　為正式商用化鋪路

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-05-23 05:14

維珍銀河（Virgin Galactic）太空船「團結號」（VSS Unity）5月22日在美國新墨西哥州成功完成太空飛行，是超過兩年來首次，為實現太空旅行邁向重要一步。

團結號由動力噴氣母艦機VMS Eve帶至13公里高空，脫離後發動火箭引擎，加速至音速3倍，爬升至距離地面89公里的太空邊緣。它之後安全返回出發地美國太空港（Spaceport America）。

到場視察的維珍銀河創辦人布蘭森（Sir Richard Branson）形容，今天是邁向正確方向的重要一步，指試飛測試很多新系統，並證實它們全部正常運作。公司行政總裁科爾格萊齊爾（Michael Colglazier）表示，未來還有兩次試飛，包括下次由4名專家搭乘，之後布蘭森亦可能會親身參與。

Welcome to space.



Highlights from the #UNITY21 spaceflight:



Location: Spaceport America, New Mexico

Speed: Mach 3

Space Altitude: 55.45mihttps://t.co/qCn6YLmrKr pic.twitter.com/AjqMrYZRnW — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 22, 2021

維珍銀河花了大約15年的開發太空船計劃，而今次試飛則曾多次延誤。該公司在去年12月試飛時，火箭引擎因為受到電磁干擾而無法正常運作，導致測試中止。

團結號由兩名機長控制，最多可以載6名乘客，假如獲美國聯邦航空管理局（FAA）批出營運執照，最快在明年初正式載客。目前該公司已經有大約600人預約太空旅行，費用介乎20萬至25萬美元。

除了維珍銀河，馬斯克（Elon Musk）的Space X及貝佐斯（Jeff Bezos）的Blue Origin都有意在發展太空旅行大展拳腳。