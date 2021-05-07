亞馬遜貝佐斯2天套現近25億美元　為與Elon Musk「太空激戰」？

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-07 19:06

首富們的競爭從地球延伸到太空。世界首富和世界第二大富豪都在往太空撒錢，而這直接導致貝佐斯（Jeff Bezos）又開啓了套現模式。

5月5日，亞馬遜（Amazon）向美國證券交易委員會（SEC）提交的監管文件顯示，其創始人貝佐斯5月3日及4日出售了價值24.8億美元的亞馬遜股票。

這是繼2020年出售超過價值100億美元的股票後，貝佐斯2021年首次大規模套現。

就算貝佐斯大規模出售手中股權，他仍是目前全球最富有的人。

↓想了解SpaceX名為「堅韌號」的龍飛船如何完成Crew-1任務，請點擊放大觀看：

+ 5 + 5 + 5

億萬富翁指數顯示，貝佐斯目前淨資產約為1,910億美元。近5,250萬股亞馬遜股票（佔10%以上股權）是其財富的主要來源。就算本次套現損失相關稅費，貝佐斯仍是當今「世界首富」。

對於套現後的資金的流向，目前尚無定論。這位亞馬遜創始人此前曾表示，他每年將出售大約10億美元的亞馬遜股票，為他旗下的太空探索公司藍色起源（Blue Origin）提供資金。

藍色起源為貝索斯所有。(美聯社)

報道指出，和SpaceX相比，藍色起源在「太空戰場」研發進度緩慢，運營生產思路大體繼承了傳統太空的舊態，從技術和商業運用的角度都和SpaceX相差了一大截。貝佐斯辭任CEO後，將更多精力投入太空探索的舉動有望使得藍色起源公司加速追趕SpaceX。