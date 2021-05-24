白羅斯被指迫降客機拘捕反對派　歐美斥等同「劫機行為」要求調查

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-05-24 08:56

白羅斯被指出動戰機迫使瑞安航空公司（Ryanair）一架原定飛往立陶宛的客機緊急降落在白俄羅斯首都明斯克機場，抓捕了機上一名持反對意見的記者。國際社會譴責白羅斯下令客機轉飛做法。

白羅斯國家通訊社5月23日報道稱，歐洲廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）一架從希臘首都雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的波音737客機23日緊急降落在白羅斯首都明斯克（Minsk）機場。

白通社援引白羅斯緊急情況部負責人的消息稱，明斯克機場收到一條消息稱，該航班上可能有爆炸裝置。隨後，該載有123名乘客的航班緊急降落在明斯克機場接受安全檢查。飛機經檢查未發現爆炸裝置，隨後重新起飛並降落在目的地立陶宛首都維爾紐斯。

瑞安航空客機遭「詐彈」威脅，在白俄羅斯首都機場緊急降落（請點擊大圖瀏覽）：

另據白通社報道，當時白羅斯一架米格-29戰機護送瑞安航空公司客機降落在了明斯克機場。

據英國路透社報道，白羅斯當局5月23日緊急出動一架戰鬥機，並標記了一個錯誤的炸彈警報，迫使一架瑞安航空公司飛機降落，然後拘留了機上一名持反對意見的記者羅塔塞維奇（Roman Protasevich），這引起了歐洲各國的批評，稱這次事件是劫機。

歐盟成員國立陶宛敦促歐盟和北約回應事件。北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在Twitter上説，這一事件嚴重而危險，需要展開國際調查。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，「強迫瑞安航空從雅典飛往維爾紐斯的航班降落在明斯克，這是完全不可接受的。任何違反國際航空運輸規則的行為都必須承擔後果。」

馮德萊恩要求，必須立即釋放普羅塔塞維奇，「必須制裁那些對瑞安航空劫機事件負責的人」，並補充説，5月24日在布魯塞爾舉行的歐盟領導人會議將討論採取何種行動。

歐盟外交負責人博雷利（Josep Borrell）説，「我們認定白羅斯政府對所有乘客和飛機的安全負有責任。」

立陶宛總統Gitanas Nauseda批評白羅斯的行動，斥其政權對國際民航構成威脅，在Twitter中稱這一事件為「令人討厭的事件」是「前所未有的」。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）稱這一事件是「應受譴責的國家恐怖主義行為」。

比利時副首相兼外交大臣維爾梅斯（Sophie Wilmès）説，「關於瑞安航空飛機在明斯克迫降和逮捕普羅塔塞維奇先生的公告需要立即澄清。這是完全不可接受的。」

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）發聲明強烈譴責事件，要求立即釋放羅塔塞維奇及展開全面調查，並指盧卡辛科政權這個令人震驚的行徑，危及包括美國公民在內的120多名乘客，「鑑於有跡象表明強迫客機降落是基於錯誤的藉口，我們支持國際民用航空組織理事會儘早舉行會議以審查這件事。」